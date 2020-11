Monelli: “Vlahovic? Quando tanti anni fa i ragazzi venivano inseriti, c’era una formazione di un certo peso, adesso lui deve sgomitare e…”

L’ex centravanti della Fiorentina Paolo Monelli a Radio Bruno ha parlato così dei giovani attaccanti della Fiorentina e in particolar modo di Dusan Vlahovic: “Quando tanti anni fa i ragazzi venivano inseriti, c’era una formazione di un certo peso e per loro era più facile. Se invece, come lui, ti trovi a dover sgomitare solo con altri giovani è più difficile emergere. Avvicendamento in panchina? Non si poteva evitare, serviva una scossa alla squadra anche se le colpe non sono state solo di Beppe Iachini”.

