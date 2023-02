Monti: “Quando Commisso arrivò a Firenze era più famoso di Dante, ora non più. Vorrei parlare con la società e fargli capre che cos’è Firenze”

Lo speaker e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno del momento che sta vivendo la squadra viola, commentando anche la relazione tra la società gigliata e il tifo a Firenze: “Ho la sensazione che la società sia un fortino, come se fosse un noi contro voi. Magari non è così, ma è quello che appare. A Firenze siamo rompicoglioni, ma non lo siamo solo qui”

“Quando Commisso era arrivato a Firenze era più famoso di Dante e se qualcosa è cambiato non è solo per colpa dei tifosi. Vorrei parlare con la società e fargli capire che cosa è Firenze”.