Montolivo: “La Fiorentina ha saputo impostare a dovere la partita contro il Milan e gli è andata bene. Uno con la qualità di Vlahovic farebbe comodo alla Juventus”

Il doppio ex di Fiorentina e Milan Riccardo Montolivo ha espresso alcune impressioni personali sulla gara e i protagonisti dagli studi DAZN: “La Fiorentina ha impostato bene la partita, e gli è andata anche bene. Al Milan è mancata la precisione perché di solito Ibrahimovic certe occasioni le sfrutta tutte.

Poi parla di Vlahovic: ”Lui è un giocatore che fa reparto da solo e la guerra con tutti. Ha una qualità che pochi sfoggiano in Europa, e alla Juventus un attaccante come lui potrebbe far comodo”