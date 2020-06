Morabito: “La Fiorentina a Gennaio ha acquistato un giocatore importante. Stasera Cutrone…”

Il noto agente Fifa e grande tifoso della Lazio Vincenzo Morabito, in vista della sfida di stasera tra la Fiorentina e i biancocelesti, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di alcuni elementi attualmente nella rosa viola. Queste le sue parole: “Per come la vedo io molto probabilmente stasera a fianco di Frank Ribery vedremo Patrick Cutrone. Lo reputo un attaccante dal profilo molto interessante e che, nonostante la compresenza di uno come Raul Jimenez nel suo ruolo, ha fatto benissimo a lasciare il Wolverhampton e la Premier League. Volete sapere chi della Fiorentina mi ha veramente impressionato? Senza alcun dubbio Igor: è da poco in Italia ma già in molti parano bene di lui. In prospettiva può diventare un giocatore molto importante. Stasera dovrebbe giocare esterno in un 3-5-2 ma per come la vedo io questa non è la zona del campo dove può dare il meglio di se. Io lo vedrei meglio all’interno dei 3 dietro o al massimo esterno in una difesa a 4″.

0 0 vote Article Rating