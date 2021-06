Moreira: “Se andrà in Italia, Oliveira vincerà perché ha tante qualità. Senza di lui il Porto perderà molto”

In Portogallo tengono ancora banco le voci relative al passaggio del centrocampista del Porto, Sérgio Oliveira, alla Fiorentina.

Di questo possibile addio al club portoghese del giocatore, ne ha parlato Pedro Moreira, calciatore che è stato con Oliveira nella squadra B del Porto: “Lo conosco bene e siamo grandi amici – ha detto Moreira a Zerozero.pt – Ci sentiamo spesso e ha una qualità incredibile. È anche una persona fantastica, sempre disposta ad imparare ed è uno che lavora molto. Penso che, se se ne andrà, il Porto perderà molto, ma ovunque andrà, vincerà, sia in Francia, in Italia o in Germania”.