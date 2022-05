Mourinho: “Avremo una gara difficile contro la Fiorentina. Giochiamo per il quinto e l’ottavo posto in Serie A”

La Roma, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, questa sera si gioca l’accesso alla finale di Conference League contro il Leicester.

Intanto il tecnico giallorosso, José Mourinho, si prepara a questo match ma pensa anche ai prossimi impegni: “Loro hanno cambiato nove giocatori, noi abbiamo avuto una gara difficile col Bologna e ne avremo un’altra con la Fiorentina. Loro non hanno niente da giocarsi in Premier, noi tra il quinto e l’ottavo posto in Serie A. Ovviamente per noi è difficile ma bisogna dimenticarsi questo e mettere tutto per la partita da giocare”.