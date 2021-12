Mourinho dopo la debacle: “Non rispondo ad altre domande, dico solo quello che penso”

La Roma di Jose Mourinho perde ancora, questa volta in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi, e rischia di essere sorpassata da Fiorentina, Bologna e Juventus e sprofondare a metà classifica. Al termine del match il tecnico giallorosso ha sbottato in conferenza evitando le domande dei giornalisti presenti in sala stampa:

“Mi scuso di nuovo per non rispondere ad altre domande. Dico quello che penso. In condizioni normali l’Inter è più forte di noi, hanno chiuso con 29 punti in più lo scorso anno e anche quest’anno sono più forti. In condizioni normale è una partita difficile, ma così era ultra difficile. Senza i giocatori assenti oggi era ovvio che non avevamo dieci occasioni da gol. Era importante fare gol quando avevi un’occasione. Ne sono arrivate tre grandi e penso due sullo 0-0. Dopo con l’organizzazione difensiva debole che abbiamo non possiamo permetterci di prendere il primo e il terzo gol. Il primo gol è assolutamente ridicolo. Io come allenatore ho avuto tante sconfitto, ho avuto tanti feeling negativi ma con loro non riesco ad avere questa sensazione. Io sto con loro. Giovedì andiamo li ed è una gara ibrida, magari vinciamo ma non cambia nulla. Lunedì con lo Spezia senza Mancini e Zaniolo squalificati cercheremo di tornare alla vittoria. Alla prossima avremo Cristante diffidato, quindi immagino che con l’Atalanta non giocherà”