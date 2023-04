Mourinho fa un po’ come gli pare: “Che rimanga sicuramente è convinzione della Roma. Ho un contratto ma non conta”

Potrebbe essere al suo ultimo anno a Roma il tecnico José Mourinho, che nel post gara di ieri ha dato l’idea di come funzionino le cose:

“Su quello che si scrive di me, l’unica cosa che posso dire è che del mio futuro, del mio stato d’animo, parlo solo a casa e a volte neanche a casa, mi chiudo in me stesso. Non parlo con amici, compagni, giornalisti. Dopo, se qualche mese fa il nostro CEO Berardi ha detto di essere sicuro che io rimanga è un’interpretazione sua. Io non parlo con nessuno. Il contratto? La situazione è chiara, dal punto di vista contrattuale io ho un anno ancora di contratto. Il calcio è il calcio, a volte i contratti non sono la cosa più importante”.