Mourinho: “La Fiorentina è un’ottima squadra anche in 10, anche l’anno scorso ci mise in difficoltà. Ma siamo stati sempre in controllo”

Nel post gara a Dazn, il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato la vittoria sulla Fiorentina:

“La Fiorentina è un’ottima squadra, anche l’anno scorso in 10 una partita molto difficile, anche in 10 sanno gestire la palla e la partita. Abbiamo difeso bene e siamo stati sempre in controllo, non abbiamo avuto situazioni difficili da gestire però mi piacerebbe un po’ più di qualità, più gente con voglia del pallone. Dal punto di vista dell’organizzazione tattica ed emozionale non posso che dire bene dei miei ragazzi. Giochiamo con le qualità che abbiamo.

Il fatto di non prendere gol ci dà buone possibilità di vincere la partita perché siamo una squadra che non segna tanto. Quando si gioca contro dieci uomini di solito si ha più possesso palla, anche se avevamo davanti ottimi giocatori e un allenatore che mi piace tanto”.