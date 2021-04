Mourinho non perde tempo. La nuova avventura dopo l’esonero dal Tottenham che non ti aspetteresti…

Dopo l’esonero dalla panchina del Tottenham ufficializzato poche settimane fa, Josè Mourinho non perde tempo e riparte con entusiasmo verso una nuova avventura. Peccato che non si tratti di una nuova panchina, ma di un impiego di tutt’altro genere. Il tecnico portoghese è diventato editorialista del Sun.

Il noto tabloid inglese ha annunciato via Twitter l’ingaggio dell’ex allenatore dell’Inter che si occuperà di scrivere articoli durante lo svolgimento dei prossimi Europei. Il suo ruolo specifico sarà quello di columnist.

It’s official!

Jose Mourinho joins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2021