Mourinho opta per il turnover contro la Fiorentina. Il ginocchio di Abraham…

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere ampio il turnover scelto da Mourinho in vista della partita contro la Fiorentina di domani sera. Veretout e Kumbulla potrebbero infatti prendere il posto di Cristante e Ibanez. Spazio anche per Maitland-Niles e Vina con un turno di riposo per Zalewski e Karsdorp.

Diversa la situazione di Tammy Abraham, attaccante di riferimento giallorosso, che ha chiesto in ginocchio il cambio contro il Leicester. Ad oggi sembra però difficile che Mourinho se ne possa privare al Franchi contro i viola.