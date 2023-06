Moyes: “In porta ho fatto una scelta, ma non voglio rivelare i miei piani. Spero che il West Ham abbia imparato la lezione dal percorso europeo dell’anno scorso”

Prosegue la conferenza stampa dell’allenatore del West Ham David Moyes, in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina: “Si pensa in continuazione a come giocare e a come creare problemi a loro e come loro potrebbero mettere in difficoltà noi. È utile avere alternative, ma abbiamo fatto tutte le tappe giuste per essere qua. Siamo ancora senza sconfitte in Conference, l’anno scorso siamo andati fuori comunque in semifinale. È stato un percorso europeo fantastico. Portiere? Abbiamo fatto una scelta, ma non voglio rivelare i miei piani”.

Sul livello della Premier League: “Direi che è alto, ma lo è anche in Serie A. Basta vedere il fatto che hanno portato tre squadre nelle tre finali europee. Quando ero piccolo c’erano tanti scozzesi sulle panchine della Premier. Adesso, tra l’altro, ci sono tanti italiani che vengono ad allenare in Inghilterra. Sarebbe un onore avvicinarmi a questi nomi. In campo ci saranno due culture diverse: inglese e italiana. Spero la squadra abbia imparato la lezione dopo l’Europa League dell’anno scorso”.

Sul significato che ha la finale per Rice: “Mah, mi chiederei cosa significa per la squadra, non solo per lui. Vogliamo vincere, tutti. Mio padre sarà qui allo stadio? Probabilmente, no sarà al pub (ride, ndr). Scherzi a parte, sarà qui e spero di regalargli una grande gioia”.