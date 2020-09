Munteanu: “Venendo in un club di grande tradizione come la Fiorentina ho fatto un passo avanti nella mia carriera”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, per la Primavera di Aquilani, Louis Munteanu ha postato un messaggio su Instagram esprimendo le sue emozioni per l’arrivo in maglia viola: “Sono molto felice di aver fatto un grande passo nella mia carriera verso un grande club di tradizione come la Fiorentina, e voglio puntare a traguardi ancora migliori di quanto ho fatto finora”.

