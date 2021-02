Muriel fa il fenomeno e trascina l’Atalanta nella vittoria contro il Napoli, che raggiunge le romane al terzo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminato il posticipo delle 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Napoli.

Nel primo tempo da registrare solo l’espulsione di Gasperini, cacciato dall’arbitro Di Bello per le continue proteste dell’allenatore nerazzurro. La gara si accende nel secondo tempo con il primo gol della sfida targato Duvan Zapata su assist perfetto di Muriel, protagonista assoluto della partita. Per il Napoli risponde Zielinski, che buca Gollini con un bel tiro al volo. Il botta e risposta continua, ma questa volta l’Atalanta prende il largo con la rete prima di Gosens che appoggia facile in porta e poi con un bellissimo tiro di Muriel, che la mette al sette. La Dea poi si fa male da sola con la deviazione di Maehle che sbaglia porta e segna uno sfortunato autogol. Al 79esimo Muriel si presenta dalla bandierina e disegna un bel cross per la testa di Romero che insacca il 4-2. Cala il gelo in campo quando al 90esimo Osimhen sbatte violentemente la testa per terra e perde conoscenza. L’attaccante del Napoli è stato portato velocemente in ospedale, ma poco dopo ha ripreso fortunatamente i sensi. Sul campo finisce 4-2.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Roma, Lazio, Atalanta 43, Juventus 42, Napoli 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Bologna, Fiorentina, Udinese 25, Benevento, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone 12.