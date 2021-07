L’ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, ha fatto il debutto come allenatore nel Serie A romena. Adesso guida l’FC Universitatea Craiova 1948, formazione neopromossa.

L’esordio in campionato non è stato purtroppo dei migliori per lui, perché la sua squadra è uscita sconfitta per 3-2 dal campo del CFR CLUJ che però, c’è da dirlo, è la squadra campione di Romania in carica.

I tifosi della sua squadra alla fine della partita lo hanno acclamato a lungo.