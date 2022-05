Mutu: “Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina, Firenze mi è rimasta nel cuore. Non ho uno stile mio perchè…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo sogno Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina: “Il mio sogno sarebbe quello di allenare la Fiorentina. Firenze mi è rimasta nel cuore. Quando ero piccolo, mi scrivevo tutti gli allenamenti. Li ho archiviati e mi sono utili. Non ho uno stile mio perché sono convinto che per imporlo devi allenare una grande squadra. Chiellini che lascia? Lui è un leader assoluto, è sempre stato un martello. Cannavaro e Nesta avevano più qualità ma lui ha lottato sempre. Ha tutto il mio rispetto”.