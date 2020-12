Nainggolan: “All’Inter mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità. Contento di tornare a Cagliari”

Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Dopo il ritorno all’Inter, il belga è adesso pronto per la terza avventura in Sardegna con i colori rossoblù. Stamattina si è recato a Roma per effettuare le visite mediche con il club sardo, queste le sue parole: “Sono contento anche se ancora non è ufficiale. A Milano mi sono messo a disposizione di Conte ma non ho avuto possibilità. Pazienza”

In questi giorni si era parlato anche di un nuovo contatto tra l’entourage del giocatore e la Fiorentina che però è stato un nulla di fatto.