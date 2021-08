Nandez vuole solo l’Inter e diserta il ritrovo del Cagliari: ora il vecchio obiettivo della Fiorentina rischia severi provvedimenti

Dal quasi approdo alla Fiorentina all’Inter come unico desiderio. Questa la parabola di Nahitan Nandez, ormai in rotta con il Cagliari e sempre più deciso a sposare la causa nerazzurra. Al punto da disertare la partenza della squadra per Maiorca, come a voler lanciare un segnale forte alla società.

Dal canto suo il Cagliari, riporta L’Interista, non si è mosso di un millimetro e anzi il presidente Giulini sta pensando di multare Nandez. Nel frattempo la trattiva con l’Inter non decolla, e il giocatore potrebbe temere di rimanere con in mano un pugno di mosche.