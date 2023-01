Napoli-Cremonese come la sfida contro la Fiorentina di un anno fa: il revival del ‘Maradona’ è una maledizione per Spalletti

369 giorni dopo, si è ripetuta la storia della “maledizione di Spalletti“. La Coppa Italia si conferma amarissima per il Napoli, che per la seconda volta di fila ha abbandonato agli ottavi. Un anno fa, infatti, fu proprio la Fiorentina ad eliminare gli Azzurri al ‘Maradona’. Quest’anno ci ha pensato Ballardini ad eliminare clamorosamente la capolista, come fece Italiano con la ‘manita’ di una stagione fa.

Turnover, qualche pedina sottotono, condizioni atmosferiche complicate: Napoli-Cremonese, per sensazioni ed epilogo sul campo, è sembrata il revival di Napoli-Fiorentina. In quell’occasione – il 13 gennaio 2022 – Vlahovic (pochi giorni prima di passare alla Juve) aprì le danze, ma furono Venuti, Piatek e Maleh nei tempi supplementari a chiudere la pratica spallettiana.