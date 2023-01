Nardella: “Abbiamo trovato la soluzione per il tetto del nuovo Franchi, il più green d’Italia. Spero di parlarne con Commisso”

E’ tornato a parlare di stadio e del Franchi che verrà, il sindaco Dario Nardella a Rtv38:

“Dopo la conferenza dei servizi, abbiamo messo a punto il progetto dello stadio, in particolar modo per quanto riguarda il tetto. Come sapete, sarà un unico grande impianto fotovoltaico. Grazie alle indicazioni della soprintendente Ranaldi, abbiamo trovato le soluzioni architettoniche per realizzare dei pannelli fotovoltaici di colore diverso, meno impattanti dal punto di vista dell’immagine. Grazie a questo, avremo lo stadio più green d’Italia. Perché con l’energia solare che questi pannelli sul tetto del Franchi assorbiranno, non solo alimenteremo tutti i consumi energetici dello stadio, dal riscaldamento all’illuminazione, ma potremo anche fornire energia pulita per tutte le strutture circostanti al parco di Campo di Marte, come la piscina, il centro commerciale e gli alberghi, e illuminare tutta l’area di Campo di Marte. È un progetto straordinario e soprattutto innovativo.

Commisso? Spero di vederlo presto, l’ho visto allo stadio l’altro giorno. Stiamo definendo, con gli uffici della Fiorentina e quelli del Comune, anche tutti gli aspetti che riguardano la concessione dello stadio attuale”.