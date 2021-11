Nardella: “Dai Della Valle a Commisso, così è andata la questione dello stadio allo Mercafir. Non volevamo che il Franchi venisse abbandonato”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato durante l’evento del Quartiere 2 del capoluogo toscano.

Queste le sue parole: “L’obiettivo della Fiorentina dei Della Valle era di fare lo stadio allo Mercafir, non è una cosa inventata. Dopo la cessione della società a Commisso, abbiamo spiegato anche a lui il progetto Mercafir e quest’ultimo ci ha confermato di voler andare avanti. Il Comune non ha mai detto di voler farlo stadio nuovo al mercato ortofrutticolo e di abbandonare il Franchi”.

Continua così Nardella: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire l’utilizzo dell’impianto. Ci siamo messi in contatto con chiunque potesse essere interessato al Franchi, anche se non avrebbe potuto compensare l’assenza della Fiorentina e dei tifosi. La nostra paura, che ci ha spinto a non fare niente, era che il Franchi venisse abbandonato. Dopodiché il bando è andato deserto, Commisso ha fatto capire di voler rifare da capo lo stadio e il Governo non l’ha permesso. Infine, abbiamo deciso di investire i soldi del Recovery Fund sullo stadio”.