Nardella: “Il nuovo Franchi sarà vissuto tutti i giorni e diventerà un polo di attrazione culturale. Capienza di almeno 40000 posti”

Prosegue così la conferenza stampa del sindaco di Firenze Dario Nardella sul progetto di fattibilità tecnico-economico dello stadio Artemio Franchi.

“Tutte le superfetazioni realizzate per i Mondiali del 1990 verranno demolite. Il nuovo impianto sarà vissuto tutti i giorni e diventerà un polo di attrazione culturale. Questo per merito degli spazi che ricaveremo dietro alle vecchie curve: ci saranno una sala per congressi e un’altra per una galleria d’arte, oltre al Museo della Fiorentina e quello della Nazionale. Vogliamo mantenere una capienza di almeno 40000 posti, prestando grande attenzione per i disabili (più di 200 posti)”.

Continua così Nardella: “C’è già un piano, da presentare alla città nella seconda metà di giugno, sulle infrastrutture esterne. E’ già finanziata la nuova linea della tramvia con le fermate su Viale Malta, alla stazione di Campo di Marte e allo stadio”.