Nardella: “La sfida è regalare alla gente della Fiorentina uno stadio con tutti i crismi mantenendo un legame con il passato. C’è condivisione da parte della società”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della nuova casa della Fiorentina, lo stadio Franchi. Ecco le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “Ci arrivano dati molto positivi, anche tramite la Fiorentina: ci ha inviato una mail tramite la quale ribadisce che la c’è condivisione sulle tempistiche dello stadio. Aspettiamo pochi giorni per un accordo definitivo, soprattutto per quanto riguarda il calendario della squadra in ottica futura”.

Sull’investimento totale: “Sono 200 milioni di €, tutti fondi europei. Lo stadio Franchi garantirà una redditività molto maggiore a chiunque lavorerà al suo interno. Sarà uno stadio con tutti i crismi, vogliamo regalare alla gente della Fiorentina un impianto in cui entrare ed esclamare: ‘Ma quanto è bello questo stadio!’. La sfida è anche quella di legarci i ricordi dell’impianto storico”.