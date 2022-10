Nardella: “La violenza negli stadi? Se fosse solo un problema fiorentino sarebbe facile da risolvere, ma ogni città e tifoseria ha le proprie piaghe. Un nuovo Franchi per dare risposte a sportivi e città”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è stato intervistato da Controradio. E su quanto accaduto sugli spalti per Fiorentina-Inter, ha detto: “La violenza dentro e fuori gli stadi va condannata senza se e senza, ma è un problema diffuso. Se fosse solo un problema fiorentino, basterebbe risolverlo a Firenze per eliminarlo. Ma non è così, ogni città ha le proprie piaghe, ogni tifoseria si rende protagonista di offese e violenze”.

E poi: “Lavoriamo ad uno stadio nuovo per dare una risposta ai tifosi e alla città. Lo stadio Franchi non è uno stadio qualunque, altrimenti sarebbe stato sufficiente demolirlo, ma è vincolato ed è un simbolo. Sarà anche un’occasione per vivere in modo più armonico e civile un evento sportivo”.