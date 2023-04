Nardella: “Stadio? Il partito del non fare è molto grande, ma più vedo i lavori finanziati in Italia, più credo nel nostro progetto per il Franchi”

Durante una conferenza a Palazzo Vecchio, il Sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare della questione stadio. Queste le parole riportate da Italpress: “Fino all’ultima ora dell’ultimo giorno del mio mandato io mi impegnerò perché le cose si facciano e si faccia anche lo stadio, e sono convinto che non si tornerà indietro. Non ho motivo di credere che il ministro (Fitto ndr) domani nella sua relazione cambi posizione rispetto a quello che ha detto a me e al sindaco di Venezia, e di quello che lui ha detto pubblicamente. Purtroppo c’è il partito del non fare che è un partito molto grande, che ha tanti esponenti e che rischia di non farci fare tante opere pubbliche ma io voglio essere il sindaco del fare. Il sindaco del fare le tramvie, lo stadio, l’aeroporto, io ho sempre lavorato in questa direzione, ed i cittadini sono un po’ stanchi di vedere sempre queste polemiche, questa commedia dell’arte dove c’è sempre qualcuno che prova a far fallire i progetti per bloccarli”

Poi ha proseguito: “Io ho trovato nell’atteggiamento del ministro Fitto correttezza ed attenzione verso i progetti di Venezia e Firenze e poi si è visto in questi giorni quanti progetti finanziati con il Pnrr in ambito sportivo e non solo, e più vedo quanta roba è stata finanziata in giro per l’Italia e più mi rendo conto che il nostro progetto dello stadio è serio e credibile, non a caso ha avuto 40 autorizzazioni da altrettante autorità ed ha vinto un bando ed ha ricevuto un finanziamento. Per altro ricordo che il finanziamento del ministero della Cultura di 130 milioni di euro è assodato ed acquisito, stiamo parlando solo di una parte del budget complessivo”.