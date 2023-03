Nardella: “Vecchio Franchi tutelato con il nuovo progetto, un impianto con caratteristiche uniche in Italia. Non abbiamo fatto fare lo stadio a Commisso? Non è vero, poteva farlo”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato qualche dichiarazione a Le Iene su Italia Uno sulla scelta fatta di rinnovare lo stadio Artemio Franchi utilizzando i fondi del PNRR.

“Con il nuovo progetto il vecchio Franchi viene tutelato. Perché i soldi del PNRR? Lo stadio Franchi che ha cento anni, è un bene pubblico ed è considerato monumento nazionale. E’ l’unico impianto che ha queste caratteristiche in Italia. Come avremmo fatto a mantenerlo per tenerlo lì come dice la Fondazione Nervi? Con quali soldi l’avremmo fatto? Ci vogliono o no soldi pubblici?”.

E ancora: “E’ giusto che i privati si facciano stadi privati. Noi non abbiamo fatto fare lo stadio a Commisso? No, poteva farlo”.