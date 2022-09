Nastasic ai saluti, direzione Spagna. La Fiorentina ora può chiudere per un altro difensore

Matija Nastasic sta lasciando la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky, il difensore centrale serbo sta per trasferirsi in Spagna, indirizzato verso il Maiorca.

Con questa cessione il club viola può indirizzarsi con decisione e chiudere con lo Spezia per Dimitris Nikolaou. Il greco è un elemento che non avrà un ruolo primario in questa squadra, ma servirà per completare il reparto e dare più scelta ad Italiano.