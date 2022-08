Ne valgono aspetto economico e continuità del progetto. Domani c’è in ballo il destino europeo

L’accesso (o non accesso) in Europa rappresenterebbe un vero e proprio spartiacque della stagione della Fiorentina. E domani si deciderà tutto. Twente-Fiorentina non sarà una sfida banale, ma la Viola dovrà fare di tutto per passare e garantirsi un posto nei gironi di Conference League.

Ne guadagna enormemente l’intero club, dopo gli sforzi della squadra e dello staff tecnico durante la scorsa stagione e dopo la campagna acquisti effettuata. Credere alla Conference League significherebbe credere anche a un obiettivo economico: come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, arrivando eventualmente in finale, si incasserebbero 25 milioni di €.

Calcoli a parte, la stagione viola è a un bivio. Biraghi e compagni sono chiamati a rispondere a quello che sarà un clima rovente, un vero e proprio “Inferno dantesco”, come ha annunciato lo stesso Ron Jans, allenatore del Twente.