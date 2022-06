Neanche il tempo di acquistarlo che la Juventus è già pronta a girare in prestito Cambiaso. A beneficiarne sarà un ex allenatore della Fiorentina

Come facilmente pronosticabile, la Juventus non ha comprato Andrea Cambiaso per tenerlo. L’esterno sinistro, che la Fiorentina aveva individuato come vice-Biraghi, arriverà a Torino per circa 3,5 milioni più il giovane Dragusin, ma non ci resterà.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus è già pronta a girarlo in prestito al Bologna. Una tattica più volte utilizzata dai bianconeri, per bloccare i giovani talenti e poi capire se potranno mai essere “da Juve”. Intanto però il Bologna potrà contare almeno per un anno su un giocatore che potrà fare molto comodo a Mihajlovic… e che poteva servire anche a Italiano.