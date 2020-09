Come riportato dal Corriere di Verona, si muove in attacco, il mercato dell’Hellas. In questi giorni è atteso il sì allo scambio di prestiti, con diritto di riscatto, con il Genoa: operazione che porterà Andrea Favilli a Verona e in rossoblù Mariusz Stepinski. L’ambizione maggiore resta però Dusan Vlahovic, che la Fiorentina non girerà in prestito finché non si sarà coperta con l’arrivo di un’altra punta.

