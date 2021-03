Nel giorno di Astori, il Cagliari: “Sempre e per sempre”

Nel giorno del ricordo di Davide Astori, non ci stanchiamo di dar voce a chi, come il Cagliari, continua la commemorazione di quello che è stato molto più di un calciatore. Uomo vero, di sani principi, che in terra sarda aveva trovato una seconda casa, così come a Firenze. E così il club rossoblù ha voluto omaggiare l’ex capitano della Fiorentina a tre anni dalla sua tragica scomparsa.

Sempre e per sempre ❤️💙#DA13 #Astori pic.twitter.com/pLG4XamwjT

— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 4, 2021