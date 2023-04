Nessun gol al ‘Franchi’ tra la Fiorentina e la Cremonese e i viola approdano in finale di Coppa Italia!

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Cremonese 0-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor (63′ Ranieri), Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli (82′ Castrovilli); Gonzalez (90’+1 Kouame), Cabral, Ikone (63′ Sottil).

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina pareggia con la Cremonese per 0-0 e grazie al 2-0 siglato all’andata vola in finale di Coppa Italia!!!!!

90’+3 Kouame prova ad andare via sulla destra ma viene placcato da ben tre giocatori della Cremonese.

90’+1 Altro cambio nella Fiorentina: esce Gonzalez, tocca a Kouame.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

88′ Pallone per Dessers in area, interviene Ranieri in chiusura.

86′ Ritmi nuovamente calati in campo, con la Fiorentina che è tornata a gestire totalmente il gioco.

83′ Occasione per Cabral su calcio d’angolo battuto da Biraghi: il centravanti viola va di testa in area ma il pallone esce di poco a lato.

82′ Cambio a centrocampo per la Fiorentina: esce Castrovilli, va in campo Amrabat.

80′ Castrovilli servito da Mandragora si presenta al limite dell’area per calciare ma viene fermato da Ferrari.

77′ Ci prova Mandragora ma il suo tiro si alza sopra la traversa.

75′ Cabral si fa strada tra i difensori della Cremonese e serve Gonzalez che cerca il tiro indirizzato sul secondo palo non inquadrando però il bersaglio.

73′ Opportunità per la Cremonese, con Terracciano che va ad intervenire con i guantoni sul colpo di testa in area di Pickel.

72′ Dessers va alla ricerca della profondità duellando con Ranieri, con quest’ultimo che mette in pallone in calcio d’angolo.

70′ Crampi per Afena-Gyan che è costretto ad uscire, va in campo Castagnetti.

67′ Altro cambio nella Cremonese: esce Quagliata, tocca a Bonaiuto.

66′ Ci prova con il destro dal limite dell’area Castrovilli, conclusione respinta dalla linea difensiva della Cremonese.

63′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Igor che non ce la fa a proseguire dopo uno scontro di gioco e Ikone, vanno in campo Ranieri e Sotti.

62′ Cremonese che da alcuni minuti si presenta con continuità in area della Fiorentina ma la difesa viola respinge ogni sortita offensiva degli avversari.

59′ Ammonito Igor per fallo commesso su Galdames.

57′ Azione personale di Dodô che si presenta a tutta velocità in area e serve Cabral, il quale però non trova il passaggio di ritorno per il compagno di squadra.

55′ Cambio in attacco per la Cremonese: esce Okereke, tocca a Dessers.

54′ Buona giocata di Biraghi che su suggerimento di Gonzalez va a saltare Sernicola e a servire poi il cross basso in area chiuso da Ferrari.

52′ Si fa vedere in attacco anche la Cremonese, ma Dodô porta via subito il pallone ai giocatori avversari.

49′ Fiorentina che stazione in area della Cremonese, ma i grigiorossi stanno chiudendo su ogni cross dei giocatori viola.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio nella Cremonese: esce Ghiglione, va in campo Valeri.

45’+1 Finisce qui il primo tempo: è ancora 0-0 tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che stanno più che altro gestendo il doppio vantaggio maturato all’andata.

45’+1 Colpo di testa di Castrovilli su cross di Gonzalez, pallone che finisce sopra la traversa.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

42′ Serie di cross in area della Cremonese, ma il pallone non arriva a nessun giocatore in maglia viola.

39′ Cartellino giallo per Dodô, che dopo un bel uno-due con Barak viene ammonito per simulazione in area dopo un contatto con Ferrari.

37′ Afena-Gyan scappa via a Igor in prossimità dell’area, lo ferma Milenkovic.

34′ Scontro di gioco tra Gonzalez e Pickel, cure sanitarie per entrambi in corso.

30′ Cross di Gonzalez in area per Cabral, interviene in uscita Sarr allontanando il pallone.

28′ Colpo di testa di Igor indirizzato verso il secondo palo, fa suo il pallone Sarr.

26′ Azione della Fiorentina con Gonzalez che su lancio lungo di Castrovilli supera Sernicola e serve il pallone per il colpo di tacco di Cabral deviato da Lochoshvili.

23′ Cremonese che sta diventando sempre più fallosa, Fiorentina che prova ad aumentare l’intensità di gioco.

20′ Il primo ammonito della partita è Ghiglione per un fallo commesso su Gonzalez.

19′ Fiorentina che gestisce il pallone con flemma e senza fretta, Cremonese che invece viene sempre raddoppiata su ogni passaggio a centrocampo.

16′ Stacco di Milenkovic in area su cross da calcio d’angolo di Biraghi, pallone che esce a lato.

13′ Calcio d’angolo della Cremonese che porta al colpo di testa in area di Ferrari, pallone che finisce comodamente tra i guantoni di Terracciano.

10′ Grande giocata difensiva di Dodô che permette alla Fiorentina di poter reimpostare con calma la costruzione del gioco.

8′ Sarr temporeggia sul rilancio e Cabral prova ad andare in pressione sul portiere in scivolata, non ci arriva per pochissimo!

5′ Lancio di Igor dalla difesa per Ikone che però non controlla a dovere il pallone, ma la Fiorentina continua a stazionare nell’area della Cremonese.

2′ Parte subito in attacco la Fiorentina con Barak che va a servire da destra un pallone rasotterra in area, chiude Lochoshvili.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Dopo l’ultima clamorosa battuta d’arresto in trasferta contro il Monza di Palladino, la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera ha a disposizione la possibilità di cancellare subito la delusione per la sconfitta e per conquistare la finale di Coppa Italia di Roma del 24 maggio. La squadra di Vincenzo Italiano sarà di scena questa sera allo stadio Artemio Franchi contro la Cremonese allenata da Davide Ballardini, che nonostante un campionato disastroso in coppa ha ottenuto grandi risultati contro le squadre più forti di lei, eliminando in ordine Napoli e Roma nei turni precedenti. La Fiorentina, dopo lo 0-2 della gara di andata, è chiamata a fare il suo dovere per raggiungere l’Inter di Simone Inzaghi nell’ultimo atto del trofeo. L’appuntamento è per le ore 21:00. Dirigerà l’incontro il sig. Livio Martinelli della sezione di Tivoli.

