Nessun minuto, ma che impatto: Rosati, l’esuberante leader che si è preso la Fiorentina. VIDEO

‘Lo stemma che portiamo sul petto è più importante del cognome che portiamo sulle spalle’. Questa la frase di presentazione del profilo Instagram dell’attuale terzo portiere della Fiorentina, Antonio Rosati. Un mantra esplicativo, che dà un assaggio dell’umiltà e dello spirito con cui l’esperto estremo difensore affronta il proprio ruolo e mestiere. Un messaggio che andrebbe insegnato fin da subito ai ragazzi che si affacciano al mondo del calcio che conta, indossando maglie importanti.

Classe ’83, decisamente più vicino ai 40 anni che ai 30, Antonio Rosati è alla seconda esperienza in viola. Dopo l’anno e mezzo passato a Firenze tra il 2013 ed il 2015, il 38enne laziale ha fatto ritorno in riva all’Arno. Tornato nel Febbraio 2021, Rosati si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello spogliatoio gigliato. Il portiere cresciuto nel Lecce è senza dubbio una delle personalità più importanti del gruppo di Italiano, dopo aver iniziato a mettere radici importanti con Prandelli e Iachini. Il modo in cui Rosati si è calato nell’esperienza viola gli ha attirato subito le simpatie del popolo viola.

Il profilo Instagram del portiere ex Torino è costellato di selfie con i compagni, ai quali cerca sempre di instillare fiducia con simpatia, sottolineandone progressi e belle prestazioni. Dal ‘collega’ Terracciano, passando per Duncan, Callejon, Saponara, Venuti, fino alle continue gags con la stella della Fiorentina, il bomber Dusan Vlahovic. Portiere ma anche attore e cantante, un vero showman: Rosati si cimenta spesso nella sua ormai celebre imitazione di Adriano Celentano, da lui definita la performance di ‘Celantonio’.

Nessun minuto col giglio sul petto, per trovare l’ultima presenza del portiere di Tivoli bisogna tornare indietro addirittura fino all’Agosto del 2020. Il peso della presenza del ragazzone laziale però è tangibile nell’economia della serenità del gruppo della Fiorentina. Un collettivo che sta facendo passi da gigante e bruciando le tappe. Questo anche grazie alla frizzante allegria di un elemento come Rosati, vero e proprio trascinatore, anche se fuori dal campo.

Ecco il video del portiere viola nella performance di ‘Celantonio‘: