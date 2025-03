La tifoseria bianconera contesta la Juventus: "Non ci saremo a Firenze, non ci meritate. Non ci sono più parole per descrivere questo scempio"

Con un breve comunicato il tifo organizzato della Juventus, Ultras Juve - Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, NodEst, Viking e N..A.B ha annunciato che diserterà per protesta la trasferta al ‘Franchi’ per la gara con la Fiorentina.

Il comunicato

Di seguito il teso della nota della tifoseria bianconera: “In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perché NON CI MERITATE!. Non ci sono più parole per descrivere questo scempio… Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi.”

La contestazione del tifo bianconero non si placa

Prosegue quindi la contestazione, avviata da un po' di tempo, dei tifosi bianconeri contro la società Juventus, la dirigenza e l'allenatore Thiago Motta.