Il Genoa con un doppio Miretti la spunta contro un Lecce che non vince da sei partite. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell'anticipo del venerdì sera il Genoa trionfa per 2-1 in casa contro il Lecce.

La cronaca della gara

I padroni di casa sbloccano la gara al 16' con Miretti che spedisce in porta un pallone scodellato da Malinovsky. Il raddoppio dei rossoblù arriva nel secondo tempo sempre con una conclusione con il mancino di Miretti, ancora innescato da Malinovsky. I salentini accorciano le distanze al 69' con il calcio di rigore finalizzato da Krstovic assegnato in seguito a un tocco di mano in area di Matturro, senza poi però trovare la via per il pareggio.

Come cambia la classifica

Il Genoa allenato da Patrick Vieira con questa vittoria sale a quota 35 agganciando il Torino, mentre il Lecce guidato da Giampaolo resta inchiodato a 25.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 60, Atalanta 58, Juventus 52, Lazio 51, Bologna 50, Roma 46, Fiorentina 45, Milan 44, Udinese 40, Torino 35, Genoa 35, Como 29, Verona 26, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, Monza 14.