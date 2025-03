Nations League, Spalletti chiama due giocatori della Fiorentina. Esclusione a sorpresa a centrocampo

Sono stati appena diramati i convocati della Nazionale per la doppia sfida alla Germania in Nations League. Luciano Spalletti ha deciso di chiamare ben due giocatori della Fiorentina.

Chi sono i due Viola convocati

A differenza delle indiscrezioni delle ultime ore, nessun centrocampista di Palladino è stato convocato. Si era infatti parlato della possibile chiamata di Cher Ndour. Il CT ha però portato con sé sia Comuzzo che Kean, entrambi impiegati ieri sera contro il Panathinaikos. Il secondo ormai è a tutti gli effetti il vice-Retegui in Azzurro, ma contro la Germania potrebbe partire anche insieme al bomber nerazzurro.

I convocati per la Germania

Sorprende invece la mancata convocazione di Fagioli. L'ex Juventus ultimamente ha preso per mano il centrocampo della Fiorentina, con due prestazioni sopra le righe ad Atene e anche ieri, nonostante il rigore causato. Ricordiamo infine che Nagelsmann non ha chiamato Gosens per la Germania.