Castro: "Potevo andare alla Fiorentina, ma due fattori hanno fatto la differenza..."

Retroscena di mercato raccontato da Santiago Castro, giovane e talentuoso attaccante del Bologna.

L'argentno ha detto a Il Resto del Carlino: “Avevo diverse opzioni, tra cui Fiorentina, Genoa e una squadra di Premier League. Ma due cose hanno fatto la differenza: la possibilità di giocare in Champions e il modo in cui il Bologna mi ha accolto”.

Poi ha aggiunto: “Di Vaio, Sartori e Fenucci mi hanno chiamato spesso, non per parlare di contratti, ma per sapere come stavo. Questo ha fatto la differenza”.