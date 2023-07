Voleva la Spagna, ma gli toccherà volare in Inghilterra: Una toccata e fuga e una svolta anche per il mercato della Fiorentina

Voleva la Spagna, ma il Barcellona ha problemi sul mercato e l'Atletico Madrid poca voglia di arrivare alle cifre richieste dalla Fiorentina. E così Sofyan Amrabat sembra sempre più indirizzato verso l'Inghilterra e il Manchester United.

Il mercato viola è ad un punto di svolta perché dopo le cessioni remunerative di Igor e Terzic e questa operazione che dovrebbe portare un'altra trentina di milioni di euro nelle casse, la dirigenza ha piena disponibilità per poter acquisire un portiere, un difensore per sostituire lo stesso Igor e un centrocampista al posto di Amrabat.

Ovviamente il nazionale marocchino non partirà per Belgrado dove la Fiorentina sarà impegnata in amichevole mercoledì prossimo, in attesa di sistemare la propria situazione. Il suo ritorno a Firenze, avvenuto ieri pomeriggio, ha tutta l'aria di essere una toccata e fuga.