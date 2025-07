ESCLUSIVA - Una nuova figura per la Fiorentina: entra nell'area scouting e affiancherà Goretti. Ecco di chi si tratta

La Fiorentina si allarga come organigramma societario. Dopo l'ingresso dell'anno scorso del direttore tecnico Roberto Goretti, entra una nuova figura all'interno del club.

Nuova figura in società: ecco chi è

Si tratta di Moreno Zebi. Classe 1980 umbro, ha avuto anche un passato da calciatore. Vanta alcune esperienze lavorative, come l'incarico di team manager del Perugia e soprattutto la qualifica di direttore sportivo per due club come Cesena (2022) e Novara (2023). Durante la scorsa stagione, fu molto vicino a ricoprire lo stesso incarico alla Reggiana.

Di cosa si occuperà alla Fiorentina

Chi conosce molto bene Zebi è proprio Goretti: i due hanno lavorato insieme a Perugia. E l'attuale dirigente viola ha spinto per avere una figura di rilievo come il suo collaboratore al suo fianco, anche alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Zebi affiancherà Goretti per occuparsi dell'area scouting; opererà soprattutto in questo ambito.