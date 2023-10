Prosegue l'intervista allo scopritore di Michael Kayode, Andrea Ritorni, realizzata da Fiorentinanews.com. Tanti i temi toccati, dalla Nazionale al percorso alla Fiorentina, fino ovviamente al rinnovo di contratto che lega il calciatore a Firenze fino al 2028.

La scorsa estate per Kayode è stata un turbine di emozioni, è arrivata la vittoria dell'Europeo Under 19 con mister Bollini grazie ad un suo gol in finale. Ora Mike è nel gruppo dell'Under 21 di Nunziata…

“Quando è andato nel gruppo dell’Italia Under 19 che ha vinto gli Europei grazie ad una squadra veramente meravigliosa per cui si possono solo fare i complimenti a mister Bollini, ha fatto un gran bel percorso. Poteva non essere titolare perchè dalla sua parte c’era un gran bel profilo come Missori. Invece Mike ha lavorato con umiltà e dedizione, questo è il suo modo di essere. Lo stesso fece quando arrivò a Firenze e stette due mesi in panchina, è così che devi fare se sai che sei meglio e vuoi arrivare. Ora è in Under 21 e ci auguriamo tutti che possa, continuando così, arrivare anche ad una convocazione con la Nazionale maggiore”.

C'erano sicuramente squadre interessate e Mike, ma la convinzione di potersi imporre fin da subito alla Fiorentina alla fine ha fatto la differenza.

“È arrivato in ritiro dall’Europeo Under 19 senza riposarsi un secondo. È stato premiato e la sera stessa è andato subito al ritiro al Viola Park, una struttura incredibile, all'avanguardia. Mi ha impressionato molto, e devo fare i complimenti alla proprietà viola per questo splendido centro sportivo. Mike si è allenato subito a testa bassa. Ci siamo incontrati con Vigorelli e la proprietà e abbiamo deciso di giocarsi una maglia con la Fiorentina, c’erano diverse squadre che lo volevano, ma lui era sicuro di poter fare bene. La persona che gli ha fatto da apripista è Dodô, speriamo che rientri prima possibile perché è un grande professionista ed un grande valore aggiunto per la Fiorentina. Mike se l’è giocata anche prima che il brasiliano si infortunasse, ad armi pari. Quando entra gioca sempre da veterano, con serenità e sicurezza. Non c’è stato alcun dubbio su un'eventuale partenza, credeva nel progetto di Commisso, Barone e Pradè e per ora sta avendo bellissimi risultati”.

Ieri la chiusura del primo cerchio, col rinnovo fino al 2028 del calciatore e la fiducia della Fiorentina in un talento da tenersi stretto

“Sono previsti premi a salire, è stato fatto un contratto molto blindato. La Fiorentina è stata eccezionale. Ha clausole sulle presenze, sugli assist, i gol, le presenze in Nazionale; nei contratti di oggi ci sono molte variabili legate ai risultati. Per l’età che ha gli è stato fatto un grande contratto proprio perchè la Fiorentina crede in lui. In questo modo la società viola ha blindato un grande calciatore di prospettiva già attenzionato da tante squadre estere, da grandi club, un gran bel gioiello. Quando ha firmato il primo contratto in viola lo voleva il Borussia Monchengladbach ma già allora scelse Firenze e la Fiorentina. Ora sta a lui continuare con umiltà e lavoro, sa che bisogna ancora migliorarsi per arrivare al top. E la strada è ancora lunga, ma con lui ci arriveremo, mi auguro con la Fiorentina”.