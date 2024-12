Sta per iniziare il mercato di gennaio, una sessione in cui la Fiorentina dovrà intervenire per effettuare alcune operazioni necessarie per potenziare la rosa. Per commentare le possibili mosse della società viola Fiorentinanews.com ha interpellato in esclusiva l’esperto di calcio tedesco, agente FIFA e mental coach Mauro Cesarini.

"Fare poco, ma bene" questo il monito di Palladino per il mercato di gennaio. Come ritiene si possa rinforzare ulteriormente la Fiorentina?



“Intanto va detto che questa squadra è sotto gli occhi di tutti e sta facendo benissimo, oltre le attese. Io credo che, se si vuole proprio considerare l’inserimento di rinforzi nel mercato di gennaio, sarebbe opportuno trovare un altro attaccante come riserva di Kean e un terzino sinistro”.

Sostituire un giocatore come Bove non è semplice, come detto anche dalla dirigenza viola. Si parla tanto di Folorunsho per quel ruolo. Lei quali profili si sente di consigliare?



“Poi per quanto riguarda la sostituzione di Bove, io sarei propenso per Frendrup del Genoa: secondo me è un giocatore che da fare entrambe le fasi sia offensiva che difensiva. Parliamo di un centrocampista dinamico, sempre presente e dal buon rendimento. I giocatori danesi da questo punto di vista sono una garanzia; a me lui era piaciuto molto anche quando giocava in Danimarca, hanno capacita di apprendimento per crescere partendo da una squadra più piccola, un po’ come Hjulmand che dal Lecce è andato poi allo Sporting Lisbona”.