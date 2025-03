Retegui sempre più lontano dalla convocazione contro la Fiorentina. Le ultime in casa Atalanta

Si avvicina Fiorentina-Atalanta, gara valida per il campionato di Serie A in programma domenica alle ore 15 al Franchi. E l'attaccante nerazzurro Mateo Retegui, capocannoniere del campionato intero, non sarà disponibile con ogni probabilità per la trasferta di Firenze.

Come si legge da Tuttomercatoweb.com, Mateo Retegui ha svolto oggi un lavoro individuale in campo, ma ancora non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle due sfide di Nations League. Rientro contro la Fiorentina decisamente improbabile per lui