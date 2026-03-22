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Fiorentina-Inter 0-1: esce Parisi, tocca a Harrison. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Redazione /

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Fiorentina-Inter 0-1 (1' Pio Esposito)

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi (68' Harrison), Kean, Gudmundsson.

  • 68'
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    Cambio anche nella Fiorentina: esce Parisi, tocca a Harrison.

  • 68'
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    Doppio cambio per l'Inter: escono Thuram e Calhanoglu, vanno in campo Bonny e Frattesi.

  • 67'
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    Partita molto più ruvida e lenta rispetto al primo tempo, con entrambe le squadre che non stanno esprimendo gioco.

  • 64'
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    Ammonito anche Kean che prova a fermare Dumfries che stava partendo in contropiede.

  • 62'
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    Finisce nel taccuino dei cattivi dell'arbitro anche Barella per un fallo commesso su Dodô.

  • 60'
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    Scontro tra Akanji e Ndour, l'arbitro ammonisce il centrocampista viola.

  • 58'
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    Calcio d'angolo battuto da Dimarco, stacca di testa Thuram non inquadrando la porta.

  • 57'
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    Stava per combinarla grossa De Gea!

    Cross dell'Inter con Ndour che interviene di testa, De Gea esce erroneamente con un pugno rischiando di mettere il pallone in porta, che esce di pochissimo sul fondo.

  • 54'
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    Va Brescianini in area, lo chiude Bisseck prima che possa andare a calciare. Poco dopo lo stesso Brescianini stende Dimarco e viene ammonito.

  • 53'
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    Lancio rasoterra di Gosens per Kean, pallone lungo che finisce tra le braccia di Sommer in uscita.

  • 50'
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    Calcio d'angolo per l'Inter, in area c'è Akanji che però di testa manda alto il pallone.

  • 47'
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    Tentativo di Dodô, il suo tiro diventa una telefonata per Sommer.

  • 46'
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    Il secondo tempo inizia con un cambio per l'Inter: va in campo Acerbi, esce Carlos Augusto ammonito in precedenza.

  • 46'
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    Finisce qua: la Fiorentina ha sbagliato tante occasioni ed è sotto contro l'Inter per 0-1

  • 45'
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    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 43'
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    Ammonito anche Carlos Augusto che va a commettere fallo su Parisi.

  • 41'
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    Ammonito Dimarco per aver fermato fallosamente Ranieri.

  • 38'
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    Conclusione di Fagioli, pallone ribattuto da un difensore dell'Inter e che diventa disponibile per Kean che conclude in porta, ma c'era fuorigioco dell'attaccante viola.

  • 35'
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    Kean salta Calhanoglu a centrocampo e lancia Ndour, lo anticipa Sommer in uscita.

  • 32'
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    Inter in attacco con Zielinski che serve Dimarco per il tiro, conclusione ribattuta da Brescianini.

  • 31'
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    Lancio lungo per Parisi con Sommer che sbaglia l'uscita, Gudmundsson rimette il pallone nel mezzo che per commette fallo su Akanji.

  • 29'
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    Palla gol clamorosa sbagliata da Kean!

    Azione della Fiorentina con Brescianini che la mette nel mezzo sul secondo palo, Kean a porta sguarnita aggancia male il pallone mandandolo fuori!

  • 27'
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    Schema su calcio di punizione con Gudmundsson che va a mettere il pallone in area, chiude Bisseck.

  • 24'
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    Inter che sviluppa gioco in continuazione, la Fiorentina deve inventarsi qualcosa per arginare la manovra avversaria a centrocampo. 

  • 21'
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    Occasione per Gudmundsson!

    Stavolta crossa bene Dodô per Gudmundsson che colpisce di testa in area, ma manda il pallone leggermente largo sulla sinistra.

  • 20'
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    Brividi per la Fiorentina!

    Pallone per Pio Esposito che indisturbato va alla conclusione sul secondo palo strozzando un po' il tiro; deve stare attenta la Fiorentina!

  • 19'
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    Cross per Kean in area che finisce in terra nel mezzo ai due centrali dell'Inter, per l'arbitro non c'è niente.

  • 18'
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    Imbucata di Dimarco per Barella in area, lo anticipa De Gea in uscita.

  • 15'
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    Ci prova Kean!

    Pallore rubato a Thuram e che arriva sui piedi di Kean al limite dell'area, conclusione potente diretta sul secondo pallo parata da Sommer!

  • 12'
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    Parte a grande velocità Dodô ma poi sbaglia crossando il pallone fuori.

  • 10'
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    Fiorentina che è poco precisa anche in fase di costruzione e regala dei palloni in zone scomode del campo agli avversari.

  • 7'
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    Va a segno Barella in area servito da Dumfries, gol annullato per fuorigioco.

  • 6'
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    Va al cross Gosens per Kean che davanti a Sommer cicca clamorosamente il pallone, ma c'era probabilmente fuorigioco.

  • 1'
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    Falcata di Dumfries a destra e cross basso teso nel mezzo, allontana il pallone Gosens.

  • 1'
    goal
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    Gol dell'Inter

    Inter subito avanti. Dopo 43 secondi esatti dall'inizio Barella va al cross dalla destra per Pio Esposito che a centro area indisturbato stacca di testa spedendo il pallone in porta.

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

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