De Gea: "Stasera servirà la partita perfetta. Nessuno si aspettava questa classifica, ma si impara anche da queste situazioni"

Il portiere della Fiorentina David De Gea è intervenuto a DAZN prima della gara di stasera contro l'Inter.

Sulla partita

De Gea ha dichiarato: “Arriviamo a questa gara con fiducia. Abbiamo fatto punti importanti in queste settimane, ma sappiamo che affrontiamo la squadra migliore del campionato. Dobbiamo quindi fare una partita perfetta per prendere punti. Sappiamo che l'Inter è una squadra offensiva e che crea tante occasioni, noi dovremo sfruttare quelle che avremo”.

Sulla classifica della Fiorentina

Poi ha proseguito:"Queste per me sono le partite più belle da giocare. Nessuno si aspettava questa classifica, ma il calcio è così, si impara anche da queste situazioni. Mi piace come siamo uniti. Ci auguriamo sia una bella partita e speriamo di fare punti per noi e per i tifosi".