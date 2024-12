Nzola sfrutta una disattenzione difensiva dell'Auxerre e sigla la sua quarta rete in Ligue 1, ma il suo Lens non va oltre il pareggio - VIDEO

Giocando da titolare l'intera partita, l'attaccante del Lens in prestito dalla Fiorentina M'Bala Nzola ha trovato contro l'Auxerre il suo quarto gol stagionale in Francia. L'angolano ha sfruttato una disattenzione difensiva della squadra biancoazzurra per scattare sul filo del fuorigioco in ripartenza, raccogliere il pallone di Francowski e depositare in rete il pallone del momentaneo 2-1 per il Lens.

A pareggiare i conti per il definitivo 2-2 ci ha pensato Osho. Quarta rete in Ligue 1 per l'attaccante di proprietà viola. Questo il video del suo gol:

But du RC Lens



⚽️ Mbala Nzola

🎯 Przemysław Frankowski



Auxerre 1️⃣ - 2️⃣ Lens