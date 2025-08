Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, toccando vari temi caldi di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

‘Non so quanto chieda Mandragora, ma…’

“Sohm sarà utilissimo alla Fiorentina, è un centrocampista che sa usare sia sciabola che fioretto, ha visione di gioco e tecnica ma ruba anche tanti palloni. Ha un bel passo e sa inserirsi anche senza palla. Un altro buon acquisto di un mercato finora davvero convincente. Mandragora? Chiede di più in virtù della stagione che ha fatto l’anno scorso. Non conosco le richieste, ma sarebbe molto positivo per la Fiorentina confermare il calciatore. Sarebbe un altro bel segnale e un aiuto sostanzioso per Pioli”.

“La Fiorentina ha fatto bene a scegliere di giocare in Inghilterra, misurandosi subito con squadre di livello e avanti fisicamente. Ora ciò che conta vedere è l’organizzazione della squadra, in attesa di trovare la forma migliore, in vista del Playoff di Conference League. Pioli mi sembra stuzzicato dall’idea di giocare con Gudmundsson dietro Kean e Dzeko, ma va capito se la squadra riuscirà a trovare gli equilibri giusti per poter seguire questa strada”.

‘La Fiorentina è sempre alla ricerca del miglioramento sul piano tecnico’

“Il centrocampo viola ora è nutrito e di eccellente qualità, Pioli ha varie alternative di gioco e saprà cambiare a seconda dell’avversario. La Fiorentina è sempre alla ricerca di un miglioramento sul piano tecnico, e che va di pari passo con l’aumento delle ambizioni. Lo dimostrano le operazioni fatte e la conferma di Gudmundsson. La Fiorentina viene da 65 punti che non sono pochi, al di là degli alti e bassi. Certo, la delusione per l'uscita da Coppa Italia e Conference League c’è”.