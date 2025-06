Cataldi e un riscatto a rischio: ecco entro quando dovrà decidere la Fiorentina

La Nazione analizza anche la situazione che riguarda Danilo Cataldi, centrocampista viola in prestito dalla Lazio, con la Fiorentina che può far valere il diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Riflessioni in corso in casa viola. Se con Palladino il suo futuro sembrava essere anche a Firenze, con l'addio del tecnico campano le carte in tavola sono cambiate e il riscatto ora e a rischio. La società gigliata ha tempo fino al 18 giugno per decidere sulle varie opzioni di riscatto, Cataldi compreso.

Servirà inevitabilmente anche l'opinione del nuovo mister sul futuro del centrocampista. Che Pioli abbia già detto la sua dall'Arabia? Intanto alla Lazio è tornato Sarri, tecnico che ha un buon rapporto con il ragazzo.