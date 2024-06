Ritorni: "Kayode rimane a Firenze e non ci sono dubbi, vuole vincere un trofeo con la Fiorentina e sognare la Nazionale. Lucchesi..."

Il terzino della Fiorentina Michael Kayode ha terminato la sua ottima prima stagione in Serie A con la maglia viola. Di lui ha parlato il procuratore della Vigo Global Sports Andrea Ritorni, a Radio Bruno Toscana: “Rimane a Firenze? Credo non ci siano dubbi. Coi tifosi viola ha un ottimo rapporto e qui sta benissimo. Il ragazzo è concentrato al massimo per mettersi in mostra con il nuovo tecnico, come accade in questi casi”.

“C'è ancora voglia di vincere un trofeo”

E aggiunge: “Questo sarà un anno molto importante. Kayode vuole fare ancora meglio e dovrà concentrarsi. La delusione per Atene è ancora enorme, ma c'è la grande voglia di provare a vincere un trofeo con la Fiorentina. Nazionale? Peccato per l'infortunio a inizio stagione, quando ha avuto la possibilità di entrare nel giro dei convocati. Adesso vediamo”.

“Lucchesi? Ha fatto molto bene”

Su Lucchesi: “Ha fatto molto bene alla Ternana, trovando molto spazio nonostante un inizio non semplice quando c'era ancora Lucarelli come allenatore. Permanenza? Un anno fa, nessuno di sarebbe aspettato che Kayode potesse affermarsi come ha fatto. Vedremo cosa succederà in ritiro con il ragazzo”.