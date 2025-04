Massimo Orlando: "Che ci voleva a dire che Kean aveva problemi familiari? Per evitare certe voci servono delle spiegazioni"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è alle prese con alcuni problemi familiari, come comunicato dal club viola il giorno dopo la sua partenza direzione Parigi. Tornerà contro l'Empoli? Forse, la situazione è in evoluzione. Ma a qualcuno non è tornata la gestione del caso, come all'ex viola Massimo Orlando.

“Per evitare certe voci… Che ci voleva a dire che era un problema familiare?”

Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Kean è un personaggio pubblico e sa di essere amatissimo. Poi la gente ha cominciato a parlare di sirene estere per lui, di mercato, di altre questioni. Considerata la situazione, ma che ci voleva a dire che il suo era un problema familiare? Per evitare certe voci, servivano delle spiegazioni”.

