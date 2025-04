Kean di ritorno, ma Palladino ha già preparato la soluzione d'emergenza

Come abbiamo scritto nella giornata di ieri, Moise Kean dovrebbe ritornare a Firenze nelle ore che precedono la partita della Fiorentina contro l'Empoli.

Ma l'allenatore viola, Raffaele Palladino, deve comunque tenere di conto qualsiasi situazione, ivi compresa quella in cui l'attaccante non fosse nelle condizioni migliori dal punto di vista psicologico per giocare l'incontro con gli azzurri.

La soluzione alternativa

Per questo motivo ha già preparato la soluzione d'emergenza. Soluzione che prevede il mantenimento davanti della coppia che abbiamo visto a Cagliari, formata da Beltran e Gudmundsson.

Un duo interessante

Un duo che, lo abbiamo visto, ha fatto bene, trovando la via della rete (l'argentino) e diverse trame di gioco interessanti (l'islandese) e che ha messo in difficoltà la retroguardia rossoblu dando pochi punti di riferimento.

E' chiaro che tutti sperano di poter rimettere in campo il bomber viola, che è stato più volte determinante in questa stagione, ma è sempre bene essere pronti a tutto.